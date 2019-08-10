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Политика ,  
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США обвинили китайские СМИ в сливе личных данных американского дипломата
Американский дипломат встретилась с активистами из Гонконга, после этого в китайской газете опубликовали имена ее детей, а Пекин потребовал у Вашингтона объяснений. США считают, что Китай создает опасную ситуацию
Протестующий на акции в Гонконге (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус обвинила государственные СМИ Китая в искажении информации о встрече американского дипломата Джули Идэ с лидерами студенческого продемократического движения в Гонконге и раскрытии персональных данных сотрудника внешнеполитического ведомства.

«Китайские власти прекрасно знают, что наш аккредитованный консульский персонал просто выполняет свою работу, как и дипломаты из любой другой страны», — написала она в Twitter, отметив, что если раньше СМИ из КНР освещали подобное просто безответственно, то теперь они создают опасность.

Гонконгский офис МИД КНР в четверг, 8 августа, попросил США объяснить сообщения о встрече дипломата с активистами, опубликованные в подконтрольных Коммунистической партии Китая СМИ, пишет Reuters. В частности, в газете Ta Kung Pao появились персональные данные Идэ– в том числе имена ее детей, пишет South China Morning Post.

«Я не думаю, что слив личной информации американского дипломата, фотографий, имен ее детей — я не думаю, что это формальный протест. Ответственные страны так себя не ведут», — заявила официальный представитель Госдепа.

Она добавила, что в соответствии с Венскими конвенциями Китай должен относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения посягательств на их личность, свободу или достоинство.

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Сотни тысяч гонконгцев вышли на акции протеста против сужения их прав

В Гонконге дипломат встречалась с лидером «революции зонтиков» 2014 года Джошуа Вонгом, который отсидел более 100 дней в тюрьме в связи с деятельностью своего движения, участники которого 11 недель перекрывали автомагистрали, требуя от властей перехода к полной демократии. Вонга освободили в июня этого года, на следующий день после массовой акции протеста против закона об экстрадиции в КНР.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Госдепартамент США, Китай, персональные данные
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