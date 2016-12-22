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Путин и четыре президента после 20 лет подготовки разделят Каспий
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Путин и четыре президента после 20 лет подготовки разделят Каспий
Политика, 13:15
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Путин и четыре президента после 20 лет подготовки разделят Каспий
Встреча Владимира Путина с президентами Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана назначена на 12 августа, сообщил Кремль. Центральным событием саммита станет подписание Конвенции о статусе Каспийского моря
Каспийское море (Фото: Ольга Головко / РИА Новости)

Президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря во время встречи в казахстанском Актау 12 августа, сообщает пресс-служба Кремля. Совместная комиссия пяти стран по выработке конвенции начала работу в 1996 году.

Ожидается, что подписание станет центральным событием этой встречи, отмечает Кремль. Президенты пяти стран также подпишут несколько пятисторонних межправительственных соглашений.

Правовой статус Каспия страны пытались определить с момента распада Советского Союза. Спорным был вопрос об определении границ акватории для каждой из пяти стран, а также вопрос о порядке согласования работ по прокладке трубопроводов по дну моря.

В июне стало известно, проект конвенции, разработанный МИДом с участием остальных стран, был одобрен президентом России.

Со​гласно проекту конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разделены на секторы, а сама акватория — на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Будут определены и границы воздушного пространства над Каспием. Документ также предусматривает запрет на нахождение в Каспийском море военных сил, не имеющих отношения к этим пяти странам.

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Каждая из пяти сторон получит право установить территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, которые будут отмерены от так называемых исходных линий. Методика установления исходных линий для определения зон будет утверждена отдельным соглашением. Каждая страна получит также право установить рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающую к территориальным водам.

Страны также договорились совместно определить допустимый улов рыб ценных пород, а затем исходя из полученных данных определить размер национальных квот. Часть национальной квоты на вылов, например, осетровых можно будет передать другим странам, если освоить ее не представляется возможным. Порядок и условия промысла «совместных водных биологических ресурсов» будут определены отдельными соглашениями.

При прокладке трубопроводов по дну моря их маршрут будут согласовывать только страны, через дно и воды которых эти трубопроводы проходят. Остальные участники «каспийской пятерки» будут информированы в уведомительном порядке. Документ закрепляет в качестве обязательного требования соответствие трубопроводов международным экологическим стандартам.

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Из документа также следует, что при разделе недр и вод будут учтены интересы Ирана: Тегеран предлагал поделить акваторию Каспийского моря на пять равных секторов, а не по серединным линиям, как предложили другие страны. В итоговом документе есть оговорка, что если какое-либо государство имеет конфигурацию побережья, которая ставит его в «заведомо невыгодное положение», то при работе над методикой определения исходных линий это обстоятельство будет учтено.

Страны, подписавшие конвенцию, получат исключительное право регулировать, разрешать и проводить научные исследования в своих территориальных водах.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: конвенция , Каспийское море
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