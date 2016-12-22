Посторонним флотам предложили запретить заходить в Каспийское море

В преддверии саммита лидеров пяти каспийских государств правительство России опубликовало проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась больше 20 лет

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Постановление о предоставлении президенту России Владимиру Путину предложения о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ датирован 21 июня и опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте указано, что проект документа представлен Министерством иностранных дел России, согласован с федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработан с четырьмя другими каспийскими странами — Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном.

Согласовать правила взаимодействия на Каспии и принять конвенцию о правовом статусе моря пятерка стран пыталась с момента распада Советского Союза. Рабочая группа по разработке конвенции на уровне заместителей министров иностранных дел была создана в 1996 году. С тех пор стороны не раз заявляли о скором принятии конвенции, однако оно откладывалось. В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о практическом завершении разработки документа. «Мы нашли развязки по всем остававшимся открытыми ключевым вопросам, практически текст конвенции готов», — рассказал он тогда, однако подробностей решения так и не сообщил.

Основными спорными моментами были определение исходных линий для зон пяти стран и вопрос о правилах согласования при прокладке трубопроводов по морю.

В одобренном российским правительством проекте конвенции указано, что дно и недра будут разграничены по секторальному принципу, а сама акватория — на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Каждая из пяти сторон получит право установить территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, которые будут отмеряться от исходных линий, определенных в соответствии с конвенцией. Каждая страна получит также право установить рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающих к территориальным водам.

Методика установления прямых исходных линий для определения зон должна быть утверждена в отдельном соглашении, указано в документе. «Если прибрежное государство имеет конфигурацию побережья, ставящую его в заведомо невыгодное положение в части установления внутренних вод, то данное обстоятельство будет учтено в работе над методикой», — предписывает документ. В таком «невыгодном» положении на Каспии находится Иран. Тегеран предлагал поделить акваторию на пять равных секторов, а не по серединным линиям, как предложили другие страны.

Проект конвенции также утверждает возможность прокладки подводных кабелей и трубопроводов по дну моря. «Стороны могут прокладывать подводные магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участниками которых они являются», — указано в тексте опубликованного документа. Определять маршрут прокладки кабелей и трубопроводов будут стороны, через сектор дна которых будут проводить кабель или трубопровод.

Проект конвенции также предполагает закрепить «неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам», и обязанность стран «защищать и сохранять экологическую систему Каспийского моря и все ее компоненты». Заключить конвенцию предлагается без ограничения срока.

Зафиксированные в проекте конвенции принципы были согласованы президентами пяти стран на последнем саммите, состоявшемся в Астрахани в 2014 году. Следующий саммит, на котором ожидается подписание конвенции, должен пройти в казахстанском Актау в августе.​

«Проект конвенции закладывает принципы разделения моря, но не содержит двух- и трехсторонние соглашения о непосредственном размежевании и тем более не включает географические координаты границ секторов. Это было сделано намеренно, так как северная часть моря уже поделена между Россией, Азербайджаном и Казахстаном, а по южной идут интенсивные переговоры», — сказал РБК Станислав Притчин, руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН.

По словам Притчина, в проекте конвенции о транскаспийских инфраструктурных проектов указано, «что все кабели или трубопроводы должны соответствовать необходимым экологическим требованиям и стандартам, утвержденным в рамках межгосударственных соглашений». «Но право на прокладку имеют все страны Каспийского моря без согласования с соседями, но с необходимым уведомлением соседей о маршрутах прокладки», — добавил он.