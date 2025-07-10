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Переговоры России и США ,  
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Лавров и Рубио завершили переговоры в Куала-Лумпуре

Сюжет
Переговоры России и США
Переговоры проходили в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН. Встреча длилась порядка 50 минут

Лавров и Рубио завершили переговоры в Куала-Лумпуре
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Делегации России и США, возглавляемые главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, завершили переговоры в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН, передает корреспондент РБК.

Встреча длилась около 50 минут.

С российской стороны во встрече участвовали и.о. директора департамента Атлантики МИД России Кирилл Михайлов, начальник отдела департамента Северной Америки МИД России Александр Посылкин. С американской — помощник госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и директор отдела планирования политики Государственного департамента США Майкл Энтон.

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Сергей Лавров

Предыдущая личная встреча Лаврова и Рубио состоялась в феврале в Эр-Рияде. Политики также несколько раз разговаривали друг с другом по телефону.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в июне рассказывал, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте. 4 июля российский министр отправил американскому коллеге телеграмму с поздравлением с Днем независимости США. Он выразил надежду, что отношения между странами «обретут стабильность и предсказуемость», но подчеркнул необходимость учитывать «реалии на земле».

Вашингтон после прихода к власти американского президента Дональда Трампа пытался выступить посредником в урегулировании между Москвой и Киевом. Рубио и Лавров, в частности, контактировали по этому вопросу. Кроме того, США и Россия вели контакты по вопросам дипломатических «раздражителей» с американской администрацией. Российский МИД сообщил 6 июля, что дата новых переговоров пока не назначена.

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АСЕАН Куала-Лампур переговоры Сергей Лавров Марко Рубио
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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