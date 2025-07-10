Лавров и Рубио завершили переговоры в Куала-Лумпуре

Переговоры проходили в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН. Встреча длилась порядка 50 минут

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Делегации России и США, возглавляемые главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, завершили переговоры в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН, передает корреспондент РБК.

Встреча длилась около 50 минут.

С российской стороны во встрече участвовали и.о. директора департамента Атлантики МИД России Кирилл Михайлов, начальник отдела департамента Северной Америки МИД России Александр Посылкин. С американской — помощник госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и директор отдела планирования политики Государственного департамента США Майкл Энтон.

Предыдущая личная встреча Лаврова и Рубио состоялась в феврале в Эр-Рияде. Политики также несколько раз разговаривали друг с другом по телефону.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в июне рассказывал, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте. 4 июля российский министр отправил американскому коллеге телеграмму с поздравлением с Днем независимости США. Он выразил надежду, что отношения между странами «обретут стабильность и предсказуемость», но подчеркнул необходимость учитывать «реалии на земле».

Вашингтон после прихода к власти американского президента Дональда Трампа пытался выступить посредником в урегулировании между Москвой и Киевом. Рубио и Лавров, в частности, контактировали по этому вопросу. Кроме того, США и Россия вели контакты по вопросам дипломатических «раздражителей» с американской администрацией. Российский МИД сообщил 6 июля, что дата новых переговоров пока не назначена.