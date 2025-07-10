На прощание со Старовойтом приехали его преемник в Минтрансе и еще 8 министров

На прощание со Старовойтом приехали преемник в Минтрансе и 8 министров

Члены правительства приехали на церемонию прощания со Старовойтом. Среди них — вице-премьеры Григоренко, Новак и Хуснуллин, а также министры — Шадаев, Решетников, Любимова, Лут и Алиханов

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

На церемонию прощания с Романом Старовойтом приехал его преемник на должности министра транспорта Андрей Никитин, передает корреспондент РБК.

Также на церемонию приехали и другие члены правительства — вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин. Кроме них приехали министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Церемония проходит в Центральной клинической больнице. Она началась в 9:00 и пройдет до 11:00, передает корреспондент РБК. Похоронят Старовойта в Санкт-Петербурге.

Старовойт покончил жизнь самоубийством — об этом стало известно 7 июля. Ранее в этот день президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку с поста главы Минтранса.

На месте нашли наградной пистолет Старовойта, на парковке рядом — машину Tesla.