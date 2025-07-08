Стало известно возможное место похорон экс-министра Старовойта
Похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта планируют провести в Петербурге, но конкретное место пока не определено, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.
Собеседник «Фонтанки» сообщил, что родственники экс-министра рассматривают возможные места для захоронения. Издание отмечает, что хотя Старовойт родился в Курске, но школу окончил в Сосновом Бору в Ленинградской области, высшее образование получил в Балтийском государственном техническом университете имени Д.Ф. Устинова, а карьеру госслужащего начал в городском комитете по инвестициям, где проработал несколько лет.
О том, что бывший министр транспорта будет похоронен в Санкт-Петербурге, сообщает также Baza. Телеграм-канал отмечает, что в Петербурге живут брат и отец погибшего. Прощание со Старовойтом, предварительно, пройдет в морге при ЦКБ, после этого его тело перевезут из Москвы, пишет Baza.
Накануне, 7 июля, тело Старовойта с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе. Как сообщал Следственный комитет, основная версия — самоубийство. Источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что на месте гибели нашли наградной пистолет Старовойта.
Старовойту было 53 года. Незадолго до того, как стало известно о его самоубийстве, президент России Владимир Путин указом отправил его в отставку с поста министра транспорта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал информацию о смерти Старовойта «трагической и печальной». Он отметил, что президенту было доложено о случившемся «незамедлительно».
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