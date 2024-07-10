Израиль ударил по сирийской инфраструктуре в районе Голанских высот

Голанские высоты — территория площадью около 1800 кв. км, которая до войны 1967 года была частью Сирии. ЦАХАЛ обвинила Дамаск в нарушении соглашения о разъединении, нанеся удары по военной инфраструктуре ВС Сирии на Голанах

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Израильские танки и артиллерия нанесли удары по сирийской военной инфраструктуре в районе Голанских высот, которая, как утверждают израильские военные, использовалась Сирией в нарушении соглашения 1974 года о разъединении, сообщила ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.

«Армия обороны Израиля возлагает на сирийских военных ответственность за все действия, происходящие на ее территории, и не допустит никаких попыток нарушить суверенитет Израиля», — говорится в сообщении.

Сирийская сторона инцидент пока не комментировала.

Голанские высоты — территория площадью около 1800 кв. км, которая до войны 1967 года была частью Сирии. В ходе «Шестидневной войны» Израиль установил контроль над высотами и впоследствии принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. В 1974 году, на фоне участившихся боестолкновений сторон в районе высот, между странами было подписано соглашение о разъединении (размежевании), которое предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль линии разделения и нахождение там миротворцев ООН.

Сирия до сих пор считает Голанские высоты своей территорией, а их возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем. Сирийское население Голан до захвата территории Израилем составляло около 116 тыс. человек. После «Шестидневной войны» там осталось лишь около 6,5 тыс. сирийских граждан, в основном друзы.

В ноябре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты. За документ проголосовала 91 страна, в том числе Россия, Бразилия, Индия, Китай, против документа — восемь государств, включая США и Великобританию, еще 62 страны воздержались. Соавторами резолюции выступили Египет, Иордания, Ирак, ОАЭ, Сирия и другие.