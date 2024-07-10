Литва оштрафовала криптокомпанию на рекордные $10 млн за обход санкций

Клиентами Payeer были не менее 213 тыс. человек, компания позволяла россиянам переводить деньги из подсанкционных банков, утверждает МВД Литвы. В последнее время республика стала жестко регулировать криптовалютный рынок

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Литва оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на €9,3 млн ($10,1 млн) по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег с участием российских клиентов. Об этом объявила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД республики.

Это рекордный штраф, наложенный FNTT за нарушение международных санкций.

Ведомство установило, что компания владеет платформой Payeer.com, которая позволяла своим клиентам, в основном россиянам, переводить деньги из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза. Российские граждане и компании также могли владеть и управлять своим криптовалютным кошельком.

За полтора года работы клиентами Payeer стали не менее 213 тыс. человек, выручка превысила €164 млн.

«Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — уверены в МВД Литвы.

Литва в последнее десятилетие стала центром стартапов в сфере финансовых технологий, в республике зарегистрированы примерно 580 криптовалютных фирм.

Центробанк республики в начале этого года объявил о планах выдавать лицензии, причем количество тех, кто преодолеет барьер, будет «гораздо ниже». Процесс выдачи разрешений завершат к середине следующего года, компании без лицензий «покинут экосистему», пообещал член совета директоров регулятора Симонас Крепста.

«Криптоиндустрия потерпела неудачу в условиях слабого регулирования. У нас есть довольно много свидетельств этого в США, других европейских странах, а также в Литве. Мы стали свидетелями целого ряда банкротств, случаев хищений и тому подобного, что стало серьезным ударом для отрасли», — оценивал он.

В январе 2025 года в ЕС вступит в силу первое единое законодательство союза о криптовалютах, известное как «Рынки криптоактивов».