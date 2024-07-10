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Politico узнала о планах Румынии экстрадировать беглого принца с Мальты

Politico: Румыния потребует от Мальты экстрадиции обвиняемого в коррупции принца
Официальные представители Румынии отправятся на Мальту, чтобы убедить суд в безопасности экстрадиции беглого принца Павла-Филиппа Гогенцоллерна, пишет Politico. Его обвиняют в торговле влияниям, отмывании денег и коррупции
Павел-Филипп Гогенцоллерн
Павел-Филипп Гогенцоллерн (Фото: Wikimedia Commons)

Официальные лица из правительства Румынии 10 июля посетят Мальту и потребуют выдать беглого принца Павла-Филиппа Гогенцоллерна, обвиняемого в коррупции, пишет европейская версия Politico со ссылкой на его адвоката Джейсона Аззопарди.

Павел-Филипп — внук короля Кароля II из династии Гогенцоллерн-Зигмаринен, который правил Румынией с 1920 по 1940 годы. Во время его правления Северная Трансильвания перешла к Венгрии, Северная Буковина и Бессарабия к СССР, Южная Добруджа к Болгарии, что привело к государственному перевороту. Король был вынужден бежать в Португалию, где умер в 1953 году. В Румынии в 1947 году на смену монархии пришел социализм.

Кароль II имел сына Мирчу Григоре Ламбрино в непродолжительном браке с простолюдинкой Зизи Ламбрино. Он получил право на королевскую фамилию лишь после падения монархии. Павел-Филипп родился в браке Ламбрино с Еленой Пастор. Однако единственным наследником в официальном браке Кароля II стал его сын Михай, который пришел к власти после государственного переворота. Он правил Румынией с 1940 по 1947 год.

В 2012 году румынский суд признал происхождение Павла-Филиппа, но королевский дом Румынии не считал его законным наследником престола. Принц утверждает обратное, указывая на то, что православная церковь не аннулировала брак Кароля II и Зизи Ламбрино.

Суд в Румынии в 2020 году признал Павла-Филиппа Гогенцоллерна виновным по делу о торговле влиянием, отмывании денег и взяточничестве. В частности, ему вменили незаконное присвоение земель недалеко от Бухареста, ранее принадлежавших королевской семье. Ущерб государству оценили в €145 млн. Принца приговорили к трем с половиной годам заключения, однако ему удалось скрыться во Франции.

В апреле 2024 года 75-летнего принца арестовали на Мальте по запросу румынских властей, писало Times of Malta. Местный суд отказался экстрадировать его, указав на неудовлетворительные условия содержания в местах лишения свободы в Румынии, его «преклонный возраст» и «уникальное положение в монаршей семье», пишет Politico. Павла-Филиппа выпустили под залог спустя два месяца и запретили ему покидать Мальту.

Аззопарди сообщил изданию о решении румынских властей направить делегацию в Валлетту, чтобы убедить суд, что права принца не будут нарушены в случае его экстрадиции. Эту информацию подтвердил представитель Министерства юстиции Румынии. Делегация будет состоять из четырех человек.

«Мы должны отметить, что условия содержания в тюрьмах за последние годы значительно улучшились», — приводит Politico слова представителя Минюста.

Аззопарди назвал преследование его клиента политически мотивированным. «Министр юстиции хочет заполучить его в качестве трофея для поддержки своей кампании на президентских выборах в декабре», — сказал он.

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Министр юстиции Румынии Алина Горгиу пока не объявляла о намерении баллотироваться в президенты. Ее пресс-секретарь заявил Politico, что целью Горгиу является «возвращение всех лиц, которые пытаются скрыться от длинной руки правосудия». «Мы уверены, что цели взаимного доверия и сотрудничества между Румынией и Мальтой будут достигнуты», — заключил пресс-секретарь.

Власти Мальты не ответили Politico на запрос.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Румыния Мальта принц коррупция экстрадиция суд Михай I
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