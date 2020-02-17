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В парламенте Мальты предложили ужесточить выдачу «золотых паспортов»

Те, кто захочет получить паспорт Мальты, должны отдавать за него больше денег и подвергаться более жесткой проверке, считают в парламенте страны. Сейчас «золотой паспорт» Мальты обходится соискателю в €650 тыс.
Алекс Мускат (Фото: alexmuscatpage / Facebook)

Механизм выдачи гражданства Мальты в обмен на инвестиции — «золотые паспорта» — необходимо ужесточить, чтобы продолжить получать от него доход. Об этом парламентский секретарь по вопросам гражданства Алекс Мускат заявил в интервью Times of Malta.

Так называемые «золотые паспорта» власти Мальты выдают иностранцам с 2014 года. Для этого им необходимо перечислить в национальный инвестиционный фонд страны €650 тыс., €150 тыс. вложить в ее экономику и приобрести или арендовать жилье на территории государства. От соискателя гражданства не требовали при этом проживать в стране, ему нужно было только явиться для предоставления биометрических данных, подачи заявления и личной беседы. Обладатели паспорта Мальты имеют все права, доступные гражданам стран ЕС.

Изначально власти страны установили лимит числа обладателей «золотых паспортов» в 1800 человек. Сейчас этот лимит исчерпан на 70% и может закончиться в ближайшие месяцы. Алекс Мускат отметил, что торговая палата Мальты высказалась за продолжение программы после исчерпания этого числа или запуск новой. «Учитывая, что эта схема принесла более €1,3 млрд, как долго страна может позволить себе ждать начала второй программы?», — сказал он. Мускат считает, что выдачу «золотых паспортов» следует возобновить сразу после завершения старой программы. Он добавил, что правительство рассматривает реализацию такого сценария до конца года.

Мускат допустил, что власти могут увеличить размер необходимых для получения «золотого паспорта» инвестиций. Мускат отметил, что минимальные требования для получения гражданства, в числе которых покупка недвижимости не дешевле €350 тыс. или арендная плата не меньше €16 тыс. в год, имели смысл на старте программы в 2014 году, но теперь в связи с ростом цен на недвижимость эти суммы нужно увеличить.

Times of Malta называет одним из самых противоречивых положений программы необходимость потенциальных резидентов развеять опасения властей по поводу скрытых мотивов покупки паспорта. Для этого они должны доказать наличие реальной связи с Мальтой. В частности, от соискателей требуется находиться на Мальте в течение года. Как отмечает издание, то, как это положение исполняется, «вызывает вопросы». Мускат напомнил, что уже сейчас от заявителей требуют предоставлять посадочные талоны как доказательство пребывания в стране. Дальнейшее ужесточение требований в этом направлении будет противоречить европейскому законодательству, пояснил парламентарий.

Речь в то же время может идти об ужесточении требований к компаниям, уполномоченным правительством в качестве агентов по выдаче инвестиционного паспорта. В частности, власти могут отслеживать судьбу резидентов, получивших паспорта через ту или иную компанию. В новой программе по выдаче паспортов должны быть прописаны необходимость формирования реестра аккредитованных агентов, оказывающих услуги по получению паспортов, и более четкие критерии того, как возможно у таких агентов отозвать лицензию.

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Кроме Мальты, «золотые паспорта» уже несколько лет выдают Кипр и Болгария. В январе Еврокомиссия представила доклад, в котором заявила о рисках с точки зрения потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, которые создает подобная программа.

В январе Мальта опубликовала список лиц, получивших «золотой паспорт» в течение 2018 года. Среди них оказались россияне: председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май» экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга, полный тезка члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина, тезка основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, тезка основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Мальта, гражданство
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