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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб при обстреле Шебекино

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Военная операция на Украине
При обстреле Шебекино один человек погиб, еще семеро получили ранения, сообщил Гладков. Также повреждения получили три многоквартирных дома, два соцобъекта, пять коммерческих объектов и промышленное предприятие

Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Белгородский город Шебекино попал под обстрел, погиб мужчина. По предварительным данным, пострадали еще семь мирных жителей, сообщил в своем телеграм-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями брюшной полости, проникающими ранениями грудины и челюсти доставляется в областную клиническую больницу. Еще трое пострадавших, не дожидаясь прибытия скорой, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — рассказал глава региона.

В городе, по его словам, зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах, двух соцобъектах, пяти коммерческих объектах и промышленном предприятии. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых потушен пожарными расчетами.

Кремль ответил на вопрос о сроках создания «санитарной зоны»
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

После начала спецоперации приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов. В конце мая российская армия начала наступление в Харьковской области с целью создания «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских приграничных регионов. Ранее сегодня пресс-секретарь президента России заявил, что реализация этой задачи может быть растянута во времени, военные делают все необходимое.

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Теги
Андрей Гатинский, Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область обстрел Шебекино погибший Военная операция на Украине
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