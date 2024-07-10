Кремль исключил связь формата переговров Путина и Моди с разногласиями

Моди потребовалось лететь в Австрию, а повестку уже обсудили, поэтому встречи в расширенном формате не было, сказал Песков

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

То, что в рамках визита индийского премьера Нарендры Моди в Москву не прошла встреча в расширенном формате, абсолютно не связано ни с разногласиями, ни с проблемными ситуациями, заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы имели возможность сами убедиться в том, что узкий формат тоже был достаточно широк, там были представлены руководители практически всех основных направлений, по которым осуществляется взаимодействие. И фактически во время узкого формата просидели больше двух с половиной часов, потом еще на ногах еще больше получаса, то есть всего больше трех часов произошло общение неофициальное», — сказал Песков.

По его словам, посещение Моди павильона «Атом» на ВДНХ несколько затянулось и ему требовалось улетать в Австрию, но всю повестку отработали, потому приняли решение не проводить встречу в расширенном составе.

«То есть это не связано с проблемами», — заверил представитель Путина.

Моди совершил двудневный визит в Россию впервые за пять лет.

Неформальные переговоры в «Ново-Огарево», по словам Моди, продлились около четырех-пяти часов, встреча в Кремле — около двух с половиной часов. Последняя прошла в узком составе. Как тогда же пояснял Песков, лидеры «исчерпывающе прошли по всей повестке дня», поэтому расширенный формат не понадобился. На второй день своего визита Моди также посетил павильон «Атом» на ВДНХ и встретился с представителями индийской диаспоры.

Во время визита Моди попросил Путина досрочно уволить индийских граждан из российский армии, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу». По сведениям индийского МИДа, российская сторона ответила согласием, всего службу проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.

На открытой для журналистов встрече с Путиным в Кремле Моди заявил российскому президенту: «Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим». «Возьмем войну, какой-либо конфликт или террористические акты — любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди и особенно когда умирают ни в чем невинные дети», — добавил он. В ответ Путин сказал спасибо, после этого закончилась открытая часть встречи, и журналисты ушли из зала.