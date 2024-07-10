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Политика ,  
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Киев подал иск о национализации самолета и вагона-ресторана Медведчука

Минюст Украины просит суд взыскать в доход государства 24 автомобиля, самолет Gulfstream G650, вертолет Bell-427, яхту, часы, ювелирные изделия, картины. Он и его жена «находятся в личных дружеских связях с Путиным», пояснили там
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Самолет Gulfstream G650 (Фото: Marcus Brandt / Global Look Press)

Минюст Украины подал иск о национализации активов бывшего главы запрещенной в стране «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) и его супруги, сообщил офис генпрокурора в телеграм-канале.

«По материалам офиса генерального прокурора Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к одному из руководителей запрещенной партии ОПЗЖ и его супруге-телеведущей», — говорится в сообщении.

Речь идет о взыскании в доход государства принадлежащего им имущества, включая 24 автомобиля, самолет Gulfstream G650, вертолет Bell-427, яхту «Романс 1» (Azimut — Benetti S.P.A.), более 20 объектов недвижимости, «корпоративные права 22 юридических лиц — облэнерго, телеканалы», «имущественные права восьми торговых марок», около 1,9 млн грн, более 1 тыс. единиц историко-культурных и материальных ценностей (часы, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера), а также железнодорожный вагон-ресторан с мебелью.

Минюст Украины заявил, что эти лица «находятся в личных дружеских связях с президентом РФ». Имена в сообщении офиса генпрокурора не называются.

Завод Медведчука и Козака на Украине перешел в управление Нацагентства
Политика
Фото:dbr.gov.ua

5 июля Минюст в телеграм-канале сообщал, что подал в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о взыскании активов подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги, бывшей телеведущей Оксаны Марченко.

В апреле 2022 года Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и Марченко, включая 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парко-мест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Медведчук или его супруга. В июне того же года были арестованы 279 картин, статуэтки, посуда, обнаруженные при обыске в доме политика, и железнодорожный вагон-ресторан, писала «Украинская правда».

В 2021 году Медведчука заподозрили в госизмене и отправили под домашний арест. В феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине, он сбежал их-под ареста. В апреле того же года политика вновь заключили под стражу.

В сентябре 2022-го Медведчука передали России, обменяв его и российских военных на 215 украинских пленных, в том числе пятерых командиров «Азова» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен).

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Персоны
Елена Чернышова
Виктор Медведчук национализация Минюст Украины
Виктор Медведчук фото

Виктор Медведчук

политик, бывший глава администрации президента Украины, экс-глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина), бывший депутат
7 августа 1954 года
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