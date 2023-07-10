Nikkei узнала, что НАТО отложит открытие офиса в Токио из-за Франции

Франция блокирует открытие офиса НАТО в Токио из-за нежелания обострять отношения с Китаем, узнала Nikkei. По данным газеты, решение об открытии представительства альянса может быть отложено как минимум до осени

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НАТО намерена отложить решение об открытии своего представительства в Токио до осени или на более поздний срок, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, изначально планировалось, что вопрос об открытии офиса НАТО в японской столице, который стал бы первым для альянса в Азии, будет согласован на саммите Вильнюсе. Однако согласия на этот счет получить не удалось, в том числе из-за позиции Франции, «которая ценит свои отношения с Китаем», сообщили собеседники газеты.

Вместе с тем НАТО и Япония планируют продолжить дискуссию и будут стремиться принять решение ближе к концу года, пишет Nikkei.

О возражениях Парижа по поводу открытия офиса НАТО в Токио ранее также сообщали NHK и Politico. NHK отмечала, что хотя Япония и не входит в военный блок, но потенциальное членство в альянсе будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июле, на котором будет присутствовать японский премьер-министр Фумио Кисида.

Politico процитировало неназванного представителя Елисейского дворца, по словам которого, «НАТО географически ограничивается Северной Атлантикой». «НАТО — это Организация Североатлантического договора», — сказал он, добавив, что статьи 5 и 6 о коллективной обороне, которые лежат в основе альянса, также являются «географическими».

В то же время, по данным Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон уже отказался от давнего сопротивления Парижа расширению НАТО и «пытается наверстать упущенное», в том числе «расчищая путь» в блок Украине.

Столтенберг говорил в интервью CNN в мае, что открытие представительства в Японии поспособствует расширению сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона.



