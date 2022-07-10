В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 25 июля

Керчь, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Уровень высокой террористической опасности в Крыму продлен до 25 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 10 июля 2022 года до 20:00 25 июля 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал Аксенов.

Кроме упомянутых областей режим повышенной террористической безопасности продлевается на объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

В предыдущий раз уровень террористической опасности в Крыму продлевали 25 июня. В общем он действует на полуострове с 11 апреля. Также режим повышенной террористической опасности действует в Белгородской области, Курской области и в Ростовской области. Все эти регионы граничат с Украиной.