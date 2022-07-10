Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:57
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 25 июля Политика, 20:57
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 20:42
Песков прокомментировал инициативу по замене «президента» на «правителя» Политика, 20:25
ZDF узнал о причастности теннисиста Карацева к договорным матчам Спорт, 20:10
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 19:55
Собянин сообщил о погибшем и пострадавших из-за непогоды в Москве Общество, 19:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдона Спорт, 19:16
Siemens назвала политическим решение отправить турбину «Северного потока» Политика, 19:02
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 19:00
«Фиорентина» сообщила о пропуске Кокориным первого предсезонного сбора Спорт, 18:56
Госдума запланировала провести внеочередное заседание Политика, 18:55
Минэнерго Украины осудило возвращение Канадой турбины «Северного потока» Политика, 18:45
Политика ,  
0 

Песков прокомментировал инициативу по замене «президента» на «правителя»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Кремль пока не имеет позиции по предложению ЛДПР заменить в России понятие «президент» на «правитель». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

ЛДПР предложила заменить иностранный термин «президент» на «правитель»
Политика
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее с инициативой переименовать должность главы государства выступила фракция ЛДПР. Как считают в партии, слово «президент» является «чуждым русскому уху». Члены партии предложили заменить это слово на «правитель» или «глава государства».

«В советские годы он использовался критически, все президенты были в западном мире. И вдруг внезапно в 1991 году это название установилась и у нас», — сказали РБК в пресс-службе партии.

Ранее инициативу оценили опрошенные РБК депутаты Государственной Думы. Они назвали идею «неактуальной». «Является ли эта тема животрепещущей и актуальной, как называется глава государства — вызывает вопрос. У нас куча проблем, которые надо решать, и их переименование — не самая актуальная задача», — сказал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду»).

Теги
Кремль Дмитрий Песков идея президент ЛДПР
Материалы по теме
ЛДПР предложила заменить иностранный термин «президент» на «правитель»
Политика
В Думе назвали неактуальным вопрос о замене названия должности президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter