Песков прокомментировал инициативу по замене «президента» на «правителя»

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Кремль пока не имеет позиции по предложению ЛДПР заменить в России понятие «президент» на «правитель». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее с инициативой переименовать должность главы государства выступила фракция ЛДПР. Как считают в партии, слово «президент» является «чуждым русскому уху». Члены партии предложили заменить это слово на «правитель» или «глава государства».

«В советские годы он использовался критически, все президенты были в западном мире. И вдруг внезапно в 1991 году это название установилась и у нас», — сказали РБК в пресс-службе партии.

Ранее инициативу оценили опрошенные РБК депутаты Государственной Думы. Они назвали идею «неактуальной». «Является ли эта тема животрепещущей и актуальной, как называется глава государства — вызывает вопрос. У нас куча проблем, которые надо решать, и их переименование — не самая актуальная задача», — сказал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду»).