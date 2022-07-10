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ЛДПР предложила заменить иностранный термин «президент» на «правитель»

В России в отношении главы государства нужно использовать слово правитель, а не президент, которое является иностранным, заявили в ЛДПР.

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века в США, и много позже (он) расползся по всему миру», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе партии.

Там отметили, что для России термин «президент» относительно новое и пока оно не укоренилось окончательно, можно заменить его на словосочетание «глава государства» или слово «правитель». «И то, и другое понятнее русскому уху», — считают в партии.

Вопрос об этом поднимался при подготовке поправок в Конституцию в 2020 году, однако не был в итоге рассмотрен.

В России должность президента впервые появилась в СССР. Ее в 1990–1991 годах занимал Михаил Горбачев. Позже должность и полномочия президента были внесены в Конституцию России. Ему посвящена четвертая глава Основного закона.

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ЛДПР президент
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