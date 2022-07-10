В Думе назвали неактуальным вопрос о замене названия должности президента

Фото: Олег Яковлев / РБК

Переименование названия должности президента в России не является актуальной задачей. Об этом РБК заявили депутаты Государственной думы Николай Харитонов (КПРФ) и Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду»).

Ранее с инициативой заменить иностранное слово «президент» на «правитель» или «глава государства» выступили в ЛДПР. Как считают в партии, слово «президент» является «чуждым русскому уху».

«В советские годы он использовался критически, все президенты были в западном мире. И вдруг внезапно в 1991 году это название установилась и у нас», — сказали РБК в пресс-службе партии.

Харитонов, являющийся главой комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, призвал ЛДПР «ломать головушку» над улучшением социально-экономического состояния людей России, суверенитета, экономики и обороны.

«Для россиян это сегодня не самое главное. Посоветовал бы им повстречаться с избирателями, поговорить на этот предмет. Не с этого начинает новое руководство ЛДПР», — сказал Харитонов.

Неактуальным вопрос о смене наименования руководителя государства посчитал и председатель комитета по финансовому рынку Аксаков. «Просто является ли эта тема животрепещущей и актуальной, как называется глава государства — вызывает вопрос. У нас куча проблем, которые надо решать, и их переименование — не самая актуальная задача», — сказал он.

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При этом Аксаков отметил, что он не против наименования «глава государства». «У нас в Чувашии, например, глава республики. Губернатор слово нерусское, а вот глава региона, глава области, на мой взгляд, больше подходит по истории нашей страны. Ничего предосудительного в этом не вижу», — сказал он.

Ранее вопрос о смене названия главы государства поднимался во время подготовки поправок в Конституцию в 2020 году, однако не был в итоге рассмотрен.