Путин напутствовал кабмин и госкомпании словами «некогда принюхиваться»

По словам президента России, правительство и госкомпании должны как можно скорее приступить к совместной работе в сфере развития новых технологий

Правительство и госкомпании должны как можно скорее начинать совместную работу над внедрением в жизнь новых технологий.

Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во время церемонии подписания между правительством и крупными госкомпаниями соглашений о намерениях по развитию высокотехнологичных направлений, передает ТАСС.

По словам Путина, он хорошо знает, что меморандумы и подобные протоколы считаются «предварительными документами». «В нашем случае совершенно другая история — нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас», — подчеркнул глава государства.

По мнению президента, скорейшему началу совместной работы должно способствовать то, что «подписанты хорошо друг другу понятны и работают на общую цель». Перед ними стоит важнейшая задача — добиться лидерства России в сфере технологий будущего и гарантировать технологический суверенитет страны, напомнил он.