Путин напутствовал кабмин и госкомпании словами «некогда принюхиваться»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,29 -0,63 EUR Бирж. 71,14 -0,46 Brent 65,76 +2,29% USD Нал. 64,08 63,13 EUR Нал. 71,90 70,93 USD ЦБ 63,80 +0,03 EUR ЦБ 71,56 +0,10 EUR/USD 1,1242 +0,0036 BTC/USD Бирж. 13 039,00 +448,00 IMOEX 2 819,58 -0,11% RTSI 1 403,15 +0,59% DJIA 26 783,49 -0,08% Nasdaq 8 141,73 +0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Procter & Gamble $125 (+10,94%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+21,93%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Procter & Gamble $125 (+10,94%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+21,93%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 63,8 (+0,03) Quote, 13:26
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 71,56 (+0,1) Quote, 13:26
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара Спорт, 15:33 Эксперт «Сколково»: рост фарминдустрии будет декоративным Pro, 15:31 Как назывался любимый автомобиль цесаревича Алексея РБК и Peugeot, 15:31 На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой Общество, 15:24 «Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России Технологии и медиа, 15:20 Власти ФРГ отказались комментировать идею снести памятник под Прохоровкой Политика, 15:17 Совфед одобрил законопроект об упрощении подтверждения инвалидности Общество, 15:13 Что нужно знать о функциональных напитках РБК и Philips, 15:02 Сердюков начал ревизию «слабого звена» российского авиапрома Политика, 14:48 Норвегия заявила об отсутствии угрозы от утечки радиации на «Комсомольце» Общество, 14:45 Названный Трампом «тупым парнем» посол Британии в США подал в отставку Политика, 14:44 Что нужно знать об условиях ТОР и СПВ на Дальнем Востоке Pro, 14:38 Зеленский назвал чиновника «разбойником» и выгнал с совещания Политика, 14:38 СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая Спорт, 14:38
Политика ,  
0 
Путин напутствовал кабмин и госкомпании словами «некогда принюхиваться»
По словам президента России, правительство и госкомпании должны как можно скорее приступить к совместной работе в сфере развития новых технологий

Правительство и госкомпании должны как можно скорее начинать совместную работу над внедрением в жизнь новых технологий.

Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во время церемонии подписания между правительством и крупными госкомпаниями соглашений о намерениях по развитию высокотехнологичных направлений, передает ТАСС.

По словам Путина, он хорошо знает, что меморандумы и подобные протоколы считаются «предварительными документами». «В нашем случае совершенно другая история — нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас», — подчеркнул глава государства.

По мнению президента, скорейшему началу совместной работы должно способствовать то, что «подписанты хорошо друг другу понятны и работают на общую цель». Перед ними стоит важнейшая задача — добиться лидерства России в сфере технологий будущего и гарантировать технологический суверенитет страны, напомнил он.

Технологии и медиа
Путин назвал условие для превращения страны во властелина мира

Подписанные сегодня соглашения касаются «дорожных карт», которые должны определять этапы совместной работы для госкорпораций и правительства, отметил Путин, предложив не дожидаться завершения формальностей и приступить к работе прямо сейчас.

10 июля правительство заключило с крупными компании восемь соглашений, уточняет ТАСС, в том числе о совместной работе в сфере развития искусственного интеллекта со Сбербанком и о развитии направления «Квантовые коммуникации» с РЖД.

Технологии и медиа
Путин предупредил о теоретической угрозе отключения России от интернета

Два соглашения правительства с «Росатомом» относятся к квантовым вычислениям и созданию новых материалов и веществ. Квантовые сенсоры, технологии распределенного реестра, новые поколения узкополосной беспроводной связи для интернета вещей правительство будет развивать совместно с «Ростехом».

В сотрудничестве с «Ростехом» и «Ростелекомом» будут вестись работы по развертыванию беспроводной связи нового поколения.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Путин, нанотехнологии, квантовый компьютер, искусственный интеллект
Материалы по теме
Мединский ответил «некогда думать» на вопрос о работе в новом кабмине
Политика
Некогда объяснять: почему проект Верховного суда вреден для правосудия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter