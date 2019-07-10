ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев

Правозащитники и ФСИН составили по поручению президента ряд предложений по улучшению условий содержания под стражей в России. Принудительную высылку они считают нужным ввести как основным, так и дополнительным видом наказания

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Правозащитники и федеральная служба считают необходимым ввести такой вид в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания либо в качестве меры уголовно-правового воздействия.

Это одно из предложений, которые ФСИН вместе с правозащитниками разработали для улучшения условия содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей, что ранее поручал президент Владимир Путин. Среди других предложений, в частности, введение запрета заключать под стражу беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, и инвалидов I и II групп (за исключением лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве).

По данным ФСИН, в 2018 году среди всех отбывающих в российских колониях заключенных было 5% иностранцев и лиц без гражданства (25,7 тыс. человек), еще 8% (7 тыс. человек) таких людей содержалОсь под стражей. Альтернативное лишению свободы наказание отбывали в прошлом году порядка 5,2 тыс. иностранцев.

С 2020 года у ФСИН появятся новые полномочия, которые позволят ей запрещать иностранцам приезжать в Россию. Ранее этим занимался только Минюст. Служба собирается запрещать въезд, если иностранеЦ отбывал наказание за преступление, совершенное в России.