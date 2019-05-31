Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,17 +0,20 EUR Бирж. 72,55 +0,23 Brent 67,55 -1,31% USD Нал. 65,66 63,81 EUR Нал. 73,09 71,40 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1128 -0,0004 BTC/USD Бирж. 8 302,00 +30,00 IMOEX 2 659,52 +0,70% RTSI 1 286,52 +0,83% DJIA 25 169,88 +0,17% Nasdaq 7 567,72 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 30 мая, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 30 мая, 12:55
СМИ узнали о планах Хиллари Клинтон заняться кинобизнесом с Голливудом Общество, 03:07 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 03:05 Акционеры не смогли снять Цукерберга с поста главы правления Facebook Технологии и медиа, 03:03 Джоан Роулинг анонсировала новые книги о вселенной Гарри Поттера Общество, 02:38 Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию Политика, 02:24 Транспортная компания «ПЭК» ответила на сообщения об обысках Общество, 02:10 Мэром Риги стал бывший глава МВД Латвии Дайнис Турлайс Политика, 01:56 Климкин попросил депутатов Рады уволить его с поста главы МИД Украины Политика, 01:38 Почему деловой женщине важно хорошо выглядеть и как этого добиться Совместный проект РБК PINK, 01:30 «Викитека» заявила о претензиях Роскомнадзора из-за антисемитского текста Технологии и медиа, 01:22 В Киеве решили ввести санкции против российских археологов Политика, 01:16 В правительстве России допустили выход Украины из трех соглашений СНГ Политика, 00:50 В Кремле запланировали «прямую линию» Путина на 20 июня Политика, 00:35 Пентагон увидел разрушительные последствия для F-35 из-за С-400 в Турции Политика, 00:27
Политика ,  
0 
Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию
ФСИН с 2020 года получит полномочия, которые ранее находились в ведении Минюста. Ведомство сможет запрещать въезд в Россию иностранцев
Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий Федеральной службе исполнения наказаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В полномочия ФСИН добавлено право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». Указ вступит в силу 1 января 2020 года.

Как уточняет ТАСС, подобные решения могут приниматься в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые отбывали наказание по статьям уголовного кодекса за преступления, совершенные на территории России.

Ранее эти полномочия находились в сфере работы Минюста. Подпункт 33 п.7. положения о министерстве гласил. что ведомство «принимает в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».

По данным ТАСС, ссылающегося на пресс-службу ФСИН, к 1 апреля в местах лишения свободы в России отбывали наказание 25,7 тыс. иностранцев из 60 стран мира. Все они составляют 5,6% от общего количества осужденных в российских колониях.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ФСИН, указ президента, иностранцы
Материалы по теме
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в досрочном освобождении
Общество
ФСИН отчиталась о числе освобожденных по закону «день за полтора»
Общество
ФСИН решила обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter