Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию

ФСИН с 2020 года получит полномочия, которые ранее находились в ведении Минюста. Ведомство сможет запрещать въезд в Россию иностранцев

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий Федеральной службе исполнения наказаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В полномочия ФСИН добавлено право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». Указ вступит в силу 1 января 2020 года.

Как уточняет ТАСС, подобные решения могут приниматься в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые отбывали наказание по статьям уголовного кодекса за преступления, совершенные на территории России.

Ранее эти полномочия находились в сфере работы Минюста. Подпункт 33 п.7. положения о министерстве гласил. что ведомство «принимает в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».

По данным ТАСС, ссылающегося на пресс-службу ФСИН, к 1 апреля в местах лишения свободы в России отбывали наказание 25,7 тыс. иностранцев из 60 стран мира. Все они составляют 5,6% от общего количества осужденных в российских колониях.