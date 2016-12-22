Путин и Трамп обсудят соглашение о ракетах средней и малой дальности

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обратилась к России с призывом пересмотреть свои действия на мировой арене. «Мы хотели бы иметь с вами дела, но вам стоит изменить ваше поведение», — заявила Хатчисон в ходе телефонного брифинга для журналистов во вторник. Ее слова передает корреспондент РБК.

По словам представителя США, российско-американский саммит в Хельсинки — отличная возможность, чтобы обсудить темы, затрагивающие интересы не только Вашингтона, но и других частников НАТО. В этот перечень, по словам дипломата, в частности, входит Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), «который, как нам известно, нарушает Россия», а также украинский кризис.

«Предполагается, что встреча в Хельсинки станет возможностью для президента Трампа поднять ряд вопросов, которые беспокоят нас, и сказать: «Мы хотим улучшения отношений, но сначала вам нужно изменить ваше поведение», — заверила Хатчисон, но оговорилась, что сегодня от Москвы исходит «слишком много пагубного влияния».

Хатчисон также заявила, что несмотря на острые политические разногласия, Россия и Запад продолжают поддерживать контакты на военном уровне. В этой связи американский дипломат обратила внимание на факт, что глава российского Генштаба провел серию встреч на двустороннем уровне с коллегами из стран — членов альянса.

В ходе брифинга Хатчисон также затронула вопрос взаимодействия США и их европейских союзников в рамках НАТО. На прошлой неделе президент Дональд Трамп направил письма главам государств и правительств стран Евросоюза, в которых призвал их ускорить процесс наращивания инвестиций в оборону.

Ранее Трамп называл НАТО настолько же невыгодной для США организацией, как и Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), пересмотр которого он инициировал после своего избрания президентом. Подлинность слов американского лидера подтвердили газете The Guardian европейские дипломаты.

Однако, по словам Хатчисон, США остаются приверженными альянсу и не собираются отступать от своих обязательств. Дипломат в своей речи указала на пользу, которую НАТО приносят отдельные инициативы ЕС в военной сфере. Речь идет о создании инфраструктуры в европейских странах, а также мерах, направленных на повышение мобильности солдат и военной техники.

Представитель США при НАТО выразила уверенность, что европейские партнеры в скором времени смогут представить национальные планы по укреплению своих военных сил. Она напомнила, что требования Трампа — не прихоть Вашингтона, поскольку решение повысить оборонные расходы до 2% ВВП до 2024 года приняли сами лидеры европейских стран.

Американский дипломат также анонсировала намерения ЕС и США приложить больше усилий для борьбы с терроризмом, киберпреступностью и гибридными угрозами. «Терроризм угрожает всем нашим странам, некоторые из которых стали жертвами таких атак», — отметила Хатчисон.