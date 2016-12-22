Кремль отреагировал на сравнение российских властей с мафией

В Кремле «не носят розовых очков» и понимают, что политические элиты в США находятся во власти русофобии и стереотипов, заявил Дмитрий Песков. Ранее сенатор из США Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле осведомлены о том, что американский истеблишмент находится под властью «стереотипов и русофобии».

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к словам американского сенатора Джона Кеннеди, сравнившего российские власти с мафией, передает корреспондент РБК.

Песков также подчеркнул, что в Москве не «носят розовых очков», а у у сенатора Кеннеди во время визита была возможность пообщаться с российским руководством.

«Конечно, трудно понять такие слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны», — добавил пресс-секретарь президента.

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