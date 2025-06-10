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Лондон введет санкции против израильских министров

The Times: Британия введет санкции против министров Израиля из-за их слов о Газе
Лондон считает «чудовищными» слова Бен-Гвира и Смотрича о необходимости эмиграции палестинцев и прекращения поставок гумпомощи в Газу. Британские власти намерены запретить им въезд, а также заморозить активы, пишет The Times
Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич
Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич (Фото: Amir Cohen / EPA / ТАСС)

Великобритания намерена присоединиться к санкциям против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича, введенным Канадой, Австралией и Новой Зеландией, сообщает газета The Times.

Об этом решении, по данным издания, будет объявлено уже 10 июня. Активы политиков на британской территории будут заморожены, а им самим запретят въезд в Соединенное Королевство. Кроме того, финансовым учреждениям, базирующимся в Великобритании, будет запрещено проводить сделки с их участием.

Поводом для введения мер стали резкие заявления двух крайне правых министров относительно сектора Газа. Министр финансов, в частности, одобрил расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, хотя их создание считается незаконным согласно международному праву.

Кроме того, Смотрич выступал против доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и заявлял, что не позволит «даже зернышку пшеницы» попасть в зону боевых действий, напоминает The Times. В мае министр также сказал, что «Газа будет полностью разрушена» и что палестинцы «в большом количестве уедут в третьи страны».

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Бен-Гвир, в свою очередь, призвал заменить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме синагогой, а также поддержал исход палестинцев из Газы. «Мы должны поощрять эмиграцию. Поощрять добровольную эмиграцию жителей Газы», — говорил он в 2024 году. Позднее министр высказал мнение, что необходимости ввозить гуманитарную помощь в Газу нет, поскольку ее «у них достаточно». Решение возобновить поставки помощи местному населению Бен-Гвир посчитал «серьезной ошибкой».

Глава британского МИДа Дэвид Лэмми посчитал заявления израильских министров «чудовищными».

О том, что правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера уже несколько месяцев обдумывает санкции против Бен-Гвира и Смотрича, ранее писала газета The New York Times (NYT). Лондон осуждает расширение военных операций Израиля в секторе Газа и выступает за оперативную поставку гуманитарной помощи в эксклав. Стармер предупреждал о рисках нарушения международного права из-за позиции Израиля.

Представитель израильского правительства, чьи слова приводит The Times, назвал «возмутительным [то], что избранные представители и члены правительства подвергаются подобным мерам». Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал меры против министров скандалом и пообещал, что правительство проведет специальное заседание, чтобы принять решение об ответе.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания Израиль санкции сектор Газа министр
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