Израиль расценил попытку судна с Тунберг попасть в Газу как помощь ХАМАС
Израиль рассматривает попытки нарушить морскую блокаду сектора Газа как сознательное содействие деятельности ХАМАС, заявил советник израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
Так он отреагировал на попытку судна Madleen с пропалестинскими активистами, в том числе шведской экозащитницей Гретой Тунберг, попасть в эксклав.
По словам Гендельмана, ЦАХАЛ провела операцию по перехвату судна «быстро, профессионально и в полном соответствии с международным правом».
Пассажирам покажут свидетельства преступлений ХАМАС, которые боевики совершили при нападении на Израиль 7 октября 2023 года, добавил он.
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