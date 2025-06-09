Задержанного мэра Красноярска доставят в Москву
Задержанному в Красноярске мэру Владиславу Логинову изберут меру пресечения в Москве, куда этапируют в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Об этом же сообщает Ura.ru.
В объединенной пресс-службе судов Красноярского края порталу NGS24.RU затруднились прокомментировать предстоящее избрание меры пресечения.
Ранее источник издания в правоохранительных органах сообщил, что причиной задержания стала взятка в особо крупном размере. Портал также написал про обыски в администрации города. По его данным, делом занимается центральный аппарат СК.
РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России и направил запрос в администрацию Красноярска, в объединенную пресс-службу судов Красноярского края
57-летний Логинов работает в красноярском руководстве с 2012-го: был замглавы департамента городского хозяйства администрации города и заместителем руководителя департамента муниципального заказа, также руководил администрациями Свердловского и Советского районов. После этого в 2017-м занимал должность первого заместителя мэра. В сентябре 2022 года Логинов возглавил Красноярск.
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