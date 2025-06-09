ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на московском заводе ОПК
Двое россиян пытались совершить диверсию на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московского региона, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, речь идет о мужчинах 1987 и 1999 годов рождения. Они были задержаны сотрудниками ФСБ, когда пытались пронести самодельное взрывное устройство на территорию одного из московских заводов ОПК, куда заранее трудоустроились.
Задержанные действовали по заданию украинской организации, которая признана Верховным судом России террористической, сообщили в ЦОС, не уточнив ее название. Контакт с представителями организации они установили через Telegram, «действуя независимо друг от друга».
При подготовке к диверсии задержанные провели разведку и фотосъемку ключевых объектов предприятия, направив полученные кадры своим кураторам, добавили в ЦОС. Компоненты для самодельного взрывного устройства они изъяли из заранее оборудованных тайников.
Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств). Оба мужчины арестованы. Они дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК, заявили в ЦОС.
Один из фигурантов рассказал, что был завербован «с целью ведения наблюдательных и диверсионных действий». «Я вел разведку инженерных коммуникаций, фиксировал номера государственных знаков на автомобилях неизвестных мне людей, поле чего мне было дано задание сделать диверсию», — говорит мужчина на видео, которое распространило ФСБ.
Второй фигурант рассказал, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под пауэрбанки. «Я должен был поставить их на две установки, что я сделать не смог, я лишь доставил их, после чего меня задержали», — сказал он.
«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности диверсантов, документированию в их деяниях признаков преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК, и розыску заказчиков», — добавили в ФСБ.
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