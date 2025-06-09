Минобороны заявило о массированном ударе по военному аэродрому под Ровно

Минобороны: Россия нанесла удар по аэродрому ВСУ в Дубно в ответ на теракты

Российская сторона нанесла массированный удар по военному аэродрому Дубно в Ровенской области Украины, сообщило Минобороны. Это ответ на атаку российских аэродромов дронами, отметили в ведомстве

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные в ночь на 9 июня нанесли массированный удар с использованием высокоточного оружия и беспилотников по аэродрому базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области, сообщило Минобороны.

Ведомство отметило, что это один из ответных ударов на украинские атаки по российским военным аэродромам. «Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в публикации.

Об атаке на военный аэродром сообщала и украинская сторона. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что удар по одному из «оперативных аэродромов» был «одним из крупнейших в последнее время». Глава Ровенской областной администрации Александр Коваль сообщал о работе ПВО в регионе. «Последствий для гражданской инфраструктуры нет», — написал он в телеграм-канале.

1 июня Минобороны сообщило, что под атаку беспилотников попали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух в результате запуска FPV-дронов «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов», загорелись несколько самолетов, в остальных случаях нападение отразили. Нескольких участников атаки задержали.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказывал, что дроны запускали из фуры. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские водители фур не знали, что контейнеры, которые они перевозили, были оснащены беспилотниками. Украинские спецслужбы использовали только собственное оружие, а не технику западных союзников, указывал он.

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Москве придется ответить на атаку на аэродромы, рассказывал глава Белого дома. Он подчеркнул, что попросил Путина не делать этого. При этом, как писал Reuters, в США ожидают, что Россия в течение нескольких дней нанесет «масштабный многоцелевой удар» в ответ на атаку аэродромов, который будет «ассиметричным» и может затронуть знаковые объекты.

В Кремле 5 июня сообщили, что ответ России будет «таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные». На следующий день Минобороны отчиталось о массированном ударе по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины. 7 июня ведомство доложило о групповых ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса соседней страны.