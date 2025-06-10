В Киеве произошли пожары
В Киеве произошел сильный пожар, над городом поднялся столб дыма, сообщает «Страна.ua».
«РБК Украина» также пишет, что улицы столицы заволокло густым дымом. По данным «Суспiльне», сильное задымление наблюдается в нескольких районах.
Мэр города Виталий Кличко сообщил о нескольких пожарах. По его информации, пострадали четыре человека.
Глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также сообщил о пожарах в столице.
В ночь на 10 июня в Киеве объявляли воздушную тревогу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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