Гладков: три человека пострадали при обстреле Шебекино

Гладков рассказал о пострадавших при атаке на Шебекино

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Три человека получили ранения различной степени тяжести при обстреле города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что одного мужчину сильно посекло осколками, пострадали руки, ноги и грудная клетка. Его везут в больницу № 2 Белгорода. Еще двух женщин также с осколочными ранениями медики доставляют в областную клиническую больницу. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — заверил Гладков.

Кроме того, по информации губернатора, имеются повреждения на линии электропередачи, частично отключено электроснабжение в городе Шебекино, в селах Нежеголь и Ржевка.

Утром в понедельник в Белгороде и Белгородском районе объявлялась опасность ракетной атаки, ее уже отменили.