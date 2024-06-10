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Политика ,  
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НАТО поддержало разработку автономных боевых роботов, «как у Тони Старка»

НАТО поддержало разработку автономных боевых роботов в Германии
Немецкий стартап ARX выпускает автономные и относительно недорогие дроны с разными модулями для разных сценариев в «роботизированной войне», его техника уже есть у ВСУ. Миллиардный фонд НАТО стал спонсором компании
Фото: arx-robotics.com
Фото: arx-robotics.com

Немецкая компания ARX Robotics, производящая беспилотные роботы для вооруженных сил, получила финансовую поддержку Технологического фонда НАТО (NIF), сообщила ее пресс-служба (.pdf).

Общая сумма привлеченных средств на начальном раунде финансирования составила €9 млн, что стало крупнейшей суммой для первого этапа сбора денег среди европейских оборонных компаний. Как пишет Bloomberg, альянс выделил более половины от всех средств.

«Армии западных демократий не готовы к роботизированной войне. Чтобы значительно повысить возможности наших вооруженных сил, требуется критическая масса взаимосвязанных автономных беспилотных наземных систем. Эти системы должны быть простыми в производстве, децентрализованными и пригодными для развертывания в критических количествах», — пояснил гендиректор ARX Robotics Марк Витфельд.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

Роботизированные системы ARX построены на принципе модульности, используется наземная машина GEREON, которую можно адаптировать для разных сценариев, включая стрельбу, транспортировку, эвакуацию раненых, а также разведывательные миссии.

«Это немного напоминает установку Тони Старка», — оценил разработку глава инвестотдела компании Preject A Уве Хорстманн. Эта компания представила ARX фонду НАТО.

Сейчас устройства ARX стоят €30–150 тыс., компания произвела 12 моделей. Первые устройства этой компании уже проходят испытания или стоят на вооружении в Германии, Австрии, Швейцарии, Венгрии и на Украине.

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Работу технологического фонда НАТО запустили в прошлом году, его объем превышает $1 млрд, спонсорами выступают 24 из 32 стран альянса. Его задача — инвестиции в передовые предприятия в сфере обороны, кибербезопасности и смежных областях. На прошлой неделе поддержку фонда получил британский стартап, выпускающий легкие материалы для космических аппаратов, автомобилей и военной техники.

Некоторые западные оборонные компании, такие как Rheinmetall и Milrem Robotics, уже производят беспилотные наземные транспортные средства; ARX нацелена на существенное удешевление производства.

Как отмечала Wall Street Journal, использование наземных роботов — более сложный процесс, чем морских и воздушных, поскольку им приходиться маневрировать по пересеченной местности, из-за чего до сих пор их не применяют широко в армиях США и союзников.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тони Старк НАТО дроны беспилотники

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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