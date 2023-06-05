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Умер осужденный за шпионаж для России экс-агент ФБР Ханссен

Умер осужденный за шпионаж для России экс-агент ФБР Роберт Ханссен
Роберта Ханссена арестовали в 2001 году за передачу секретных сведений советской, а затем и российской разведке. Он признал вину и сотрудничал со следствием, благодаря чему избежал смертной казни
Роберт Ханссен
Роберт Ханссен (Фото: FBI / Newsmakers / Getty Images)

Бывший агент ФБР Роберт Ханссен, приговоренный к пожизненному заключению за шпионаж в пользу России, скончался на 80-м году жизни, передает CBS News со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

По данным бюро, Ханссена нашли без признаков жизни в тюремной камере утром 5 июня. Ему вызвали медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Причина смерти не уточняется.

Ханссен начал работать в ФБР в 1976 году, он имел доступ к секретной информации о контрразведывательных операциях бюро. Согласно данным на сайте ФБР, шпионской деятельностью в пользу СССР он занялся в 1985 году. По версии обвинения, он передавал советским спецслужбам документы, связанные с программой двойных агентов ФБР, материалы о технологиях и методах работы американских разведслужб и прочие секретные сведения. Ханссен использовал псевдонимы, в том числе Рамон Гарсия.

Информация, которую Ханссен передал КГБ, а затем Службе внешней разведки России, скомпрометировала «многочисленные источники, методы контрразведки, расследования, десятки секретных правительственных документов США и технические операции чрезвычайной важности», отмечает ФБР. Ханссен работал на советскую и российскую разведку около 15 лет, за что получил около $1,4 наличными и драгоценностями.

Сотрудника ФБР задержали в феврале 2001 года, когда он прятал секретные документы в тайник. Его обвинили в шпионаже в польщу СССР и России. Летом того же года Ханссена признали виновным по 15 пунктам обвинения. Ханссен заключил со стороной обвинения соглашение, согласно которому он признавал себя виновным и обязывался сообщить американским спецслужбам максимум сведений о российской разведке. В обмен прокуроры согласились снять требование смертной казни для Ханссена. 

10 мая 2002 года он был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

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