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На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв

В Турции на ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв, пятеро погибли
На заводе близ турецкой столицы произошел взрыв и разгорелся пожар, возгорание удалось локализовать. Под завалами остаются пять человек, их пытаются спасти. Завод производил ракеты и взрывчатку для военных и полиции Турции

На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв
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В Анкаре произошел взрыв на производстве ракет и взрывчатых веществ, начался пожар, пишут TRT Haber и CNN Türk. Как отмечает Cumhuriyet, грохот был слышен в окрестных населенных пунктах.

Пять человек погибли, сообщило министерство нацобороны. На место происшествия выехали машины скорой помощи и пожарные, огонь удалось локализовать. Некоторых пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии. Начато расследование, перед заводом собрались родственники рабочих.

Спасатели пытаются достать из-под завалов пять человек, уточнил корреспондент CNN Türk.

Завод расположен в районе Эльмадаг, который находится к востоку от города. Он выполняет заказы для нужд МВД и Минобороны Турции.

В прошлом декабре взрыв произошел в турецком порту Самсун в трюмном резервуаре на заводе по приему судовых отходов. Пожар вскоре потушили, никто не пострадал.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Анкара Турция взрыв взрыв на заводе
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