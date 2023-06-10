В Турции на ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв, пятеро погибли

На заводе близ турецкой столицы произошел взрыв и разгорелся пожар, возгорание удалось локализовать. Под завалами остаются пять человек, их пытаются спасти. Завод производил ракеты и взрывчатку для военных и полиции Турции

Video

В Анкаре произошел взрыв на производстве ракет и взрывчатых веществ, начался пожар, пишут TRT Haber и CNN Türk. Как отмечает Cumhuriyet, грохот был слышен в окрестных населенных пунктах.

Пять человек погибли, сообщило министерство нацобороны. На место происшествия выехали машины скорой помощи и пожарные, огонь удалось локализовать. Некоторых пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии. Начато расследование, перед заводом собрались родственники рабочих.

Спасатели пытаются достать из-под завалов пять человек, уточнил корреспондент CNN Türk.

Завод расположен в районе Эльмадаг, который находится к востоку от города. Он выполняет заказы для нужд МВД и Минобороны Турции.

В прошлом декабре взрыв произошел в турецком порту Самсун в трюмном резервуаре на заводе по приему судовых отходов. Пожар вскоре потушили, никто не пострадал.