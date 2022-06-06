Медведев обратился к Западу строками из стихотворения Пушкина

В День русского языка зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил стихотворение «Клеветникам России» Александра Пушкина. Четверостишие произведения он опубликовал в Telegram-канале:

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.

Патриотическое стихотворение Пушкина было опубликовано в 1831 году и написано в связи с польским восстанием 1830–1831 годов. Поводом для его создания стали призывы некоторых депутатов французского парламента к вмешательству в военные действия против русской армии на стороне польских повстанцев.

Пушкин родился 6 июня 1799 года. Этот день стал одновременно ежегодным Днем русского языка и Пушкинским днем России.