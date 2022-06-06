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Медведев обратился к Западу строками из стихотворения Пушкина
В День русского языка зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил стихотворение «Клеветникам России» Александра Пушкина. Четверостишие произведения он опубликовал в Telegram-канале:
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
Патриотическое стихотворение Пушкина было опубликовано в 1831 году и написано в связи с польским восстанием 1830–1831 годов. Поводом для его создания стали призывы некоторых депутатов французского парламента к вмешательству в военные действия против русской армии на стороне польских повстанцев.
Пушкин родился 6 июня 1799 года. Этот день стал одновременно ежегодным Днем русского языка и Пушкинским днем России.