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Путин сделал гвардейской 15-ю мотострелковую Александрийскую бригаду

Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде звание гвардейской
Она получила звание гвардейской за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов»
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейской 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание гвардейской мотострелковой бригаде присвоили за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Документ вступает в силу 9 мая, теперь ее будут именовать 15 отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада.

Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в спецоперации
Политика
Адам Делимханов

15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада является единственной в ВС России миротворческой бригадой. 

Она была сформирована в феврале 2005 года для участия в поддержании мира и безопасности. Соединение укомплектовано военнослужащими по контракту. Они могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС.

Так, бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта в 2008 году. В ноябре 2020 года части бригады были введены в Нагорный Карабах, сейчас они составляют основу российского миротворческого контингента в регионе.

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