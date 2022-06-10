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Число уроков истории в школах не увеличат из-за нового курса

Речь идет о перестроении исторического блока, в частности «Россия в мире», что позволит рассмотреть процесс с точки зрения влияния российской истории на мировую, пояснило ведомство. Повышать часовую нагрузку не предполагается
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Введение дополнительного курса истории для старшеклассников не предполагает повышения нагрузки и увеличения учебных часов по этой дисциплине, пояснили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве уточнили, что речь идет о перестроении исторического блока, в частности курса «Россия в мире».

«Ранее был курс «Россия в мире», сейчас он переосмыслен, расширен, дополнен новым центральным блоком «Россия — моя история», — рассказали там.

В министерстве считают, что данный курс «позволяет рассмотреть исторический процесс с точки зрения влияния отечественной истории на мировую.

Речь не идет о дополнительной часовой нагрузке, прежде всего речь о перестроении блоков изучения истории, в частности блока «Россия в мире», пояснили в ведомстве.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о планах ввести в старших классах дополнительный интегрированный курс истории под названием «Россия — моя история», чтобы «уже на новом уровне с ребятами-старшеклассниками еще раз обсудить те значимые исторические события, факты, их влияние на становление» российского государства. По его мнению, это позволит сформировать у школьников «грамотную картину мировоззрения». «Сегодня основные этапы, основные события новейшей истории изучаются в девятом классе. Это вопросы, связанные с Февральской и Октябрьской революциями, Великой Отечественной войной, это 1990-годы, это воссоединение Крыма и Севастополя с Россией», — напомнил глава Минпросвещения, выразив уверенность, что «сегодняшние события, связанные с прекращением восьмилетней войны, займут достойное место» в обновленном курсе.

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В середине апреля Кравцов заявил, что в школах начнут изучать историю уже с первого класса. Однако затем он пояснил, что имел в виду историческое просвещение. «История <...> будет изучаться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки — это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности», — объяснил он.

Ранее три учителя из московских школ рассказали РБК, что власти провели для учителей истории и обществознания онлайн-встречу с официальным представителем МИДа Марией Захаровой, на которой она представила российскую позицию по военной операции на Украине и ответила на вопросы педагогов. В частности, отвечая на вопрос, что говорить детям, которые не поддерживают военные действия в соседней стране, Захарова повторила позицию президента Владимира Путина о «демилитаризации» и «денацификации» Украины. По словам учителей, она констатировала, что «Россия никуда не вторгается, а защищает республики ЛНР и ДНР». «Мария Владимировна называла спецоперацию так, как она называется, — именно спецоперацией по принуждению к миру», — рассказал РБК учитель истории школы № 1741 Павел Панкин.

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Елена Чернышова, Егор Губернаторов
Минпросвещения история школы
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