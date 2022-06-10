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На Украине заочно обвинили в госизмене политолога Погребинского

Обвинение предъявили по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), которая предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Политолога подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и властями
Михаил Погребинский
Михаил Погребинский (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Украинскому политологу Михаилу Погребинскому заочно предъявили обвинение в госизмене, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Обвинение предъявили по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), которая предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Специалисты провели судебную психолого-лингвистическую экспертизу и выявили, что «высказывания и деятельность политтехнолога были направлены на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины», сказано в материале.

На Украине прошли обыски у политолога Погребинского
Политика
Михаил Погребинский

Ведомство проверяет, использовал ли Погребинский изъятые при обыске материалы для помощи российским властям. В СБУ утверждают, что он «был связан с сотрудниками [российских] спецслужб». Кроме того, по мнению силовиков, Погребинский «часто участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении и возглавлял группу политтехнологов и политических экспертов». С ними он «систематически готовил аналитические записки по общественно-политической обстановке в Украине» и «предоставлял предложения по усилению российского влияния в обществе», считают в СБУ.

О том, что «пророссийского политолога» Погребинского обвинили в госизмене, в конце марта сообщал журналист телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Тогда же он и писатель Захар Прилепин писали, что политолога задержали. Однако Погребинский опроверг порталу «Страна.ua» эти данные и заявил, что «никаких подозрений» ему не предъявляли. Погребинский назвал сведения о своем задержании «слухами» и «провокацией» и сообщил, что не участвует в процессе даже в качестве свидетеля.

За день до этого генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила «Украинской правде», что в квартире политолога 26 марта прошли обыски. После этого, в начале апреля, украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственный источник написало, что Погребинского видели в гостинице в Будапеште. Предположительно, политолог направлялся в Германию, отмечал собеседник.

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Михаил Погребинский — украинский политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. С конца 1980-х он активно участвовал в избирательных кампаниях на Украине, в конце 1990-х — начале 2000-х был советником сначала у премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко, а позже у главы администрации Леонида Кучмы Виктора Медведчука. Он также участвовал в избирательной кампании экс-президента Украины Виктора Януковича и сотрудничал с партией Медведчука «Украинский выбор», отмечает «РИА Новости Украина».

«Украинская правда» называет Погребинского «другом Медведчука», против которого украинские власти также завели дело о госизмене и нарушении законов и обычаев войны. По версии СБУ, Медведчук передал властям Крыма материальную и документальную базу газового месторождения в Черном море и сообщил данные о расположении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины» однопартийцу Тарасу Козаку, который тогда был в России. Политик сбегал из-под домашнего ареста, но в апреле его задержали. В начале июня пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР) сообщила, что расследование уголовного дела против него завершено.

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Теги
Татьяна Зыкина
госизмена политолог Украина СБУ
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