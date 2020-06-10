Политика , 10 июн, 12:35
0
Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. По его словам, это мнение в том числе и Кремля.
«Много есть примеров, не вижу необходимости их перечислять. Речь идет о концептуальной линии, которая проводится в отношении нашей страны. Это все видно невооруженным взглядом», — заявил Песков.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.