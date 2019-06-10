МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,75 -0,06 EUR Бирж. 73,24 -0,21 Brent 62,88 -0,63% USD Нал. 65,43 64,22 EUR Нал. 73,89 72,33 USD ЦБ 64,79 -0,25 EUR ЦБ 73,21 -0,05 EUR/USD 1,1317 -0,0018 BTC/USD Бирж. 7 940,00 +300,80 IMOEX 2 742,59 +0,48% RTSI 1 335,71 +0,74% DJIA 26 065,75 +0,31% Nasdaq 7 826,71 +1,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+15,31%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+40,53%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+15,31%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+40,53%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 64,79 (-0,25) Quote, 13:36
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 73,21 (-0,05) Quote, 13:36
Правозащитники потребовали от главы ФСИН объяснить неучастие Калви в ПМЭФ Общество, 21:25 СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана Политика, 21:20 В Нью-Йорке вертолет врезался в здание Общество, 21:14 МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе Политика, 21:13 Голикова оценила размер возможных взносов России в ЦЕРН в $115 млн в год Технологии и медиа, 21:01 Задание на лето: получит ли партия Зеленского большинство в Раде Политика, 20:45 ЦИК Казахстана назвала дату инаугурации Токаева Политика, 20:39 Колобков допустил санкции за работу с наказанными за допинг специалистами Спорт, 20:34 Алибасов ненадолго очнулся и спросил про кота Общество, 20:34 Появилось фото Дмитрия Медведева внутри Большого адронного коллайдера Политика, 20:29 Путин обсудил ситуацию в Персидском заливе с наследным принцем Абу-Даби Политика, 20:20 Защита Захарченко обжалует приговор «полковнику-миллиардеру» Общество, 20:04 Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде Общество, 19:47 В Нижнем Тагиле мужчину выбросило на улицу при взрыве газа в квартире Общество, 19:36
Политика ,  
0 
МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе
В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают на то, что новые украинские власти будут соблюдать минские договоренности в отличие от их предшественников
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Россия выражает надежду на то, что новая украинская администрация не будет «искать искусственных предлогов для саботажа» минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Новые киевские власти сейчас декларируют «настрой на скорейшее прекращение войны на юго-востоке», сообщили в МИДе. По этой причине в ведомстве надеются, что они «не будут, как Петр Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса» и смогут предпринять шаги, которые позволят установить мир в регионе.

Общество
Минобороны Украины сообщило об обострении ситуации в Донбассе

В ведомстве добавили, что перемирие, которое было намечено на 10 июня, было сорвано Украиной.

На прошлой неделе Минобороны Украины сообщило об обострении обстановки в Донецкой и Луганской областях на востоке страны. Тогда Киев заявил о двух погибших военнослужащих и еще восьми пострадавших при обстреле, который произошел в ночь на 7 июня.

Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

За несколько дней до этого глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма говорил о необходимости запретить стрелять в ответ в Донбассе. Это предложение раскритиковали некоторые украинские политики.

Автор: Анна Трунина
Теги: МИД России, Донбасс
Материалы по теме
Медведев назвал устаревшей риторику Украины по минским соглашениям
Политика
Французский МИД ответил на ультиматум Киева о минских соглашениях
Политика
Медведчук заявил о неготовности Киева выполнять минские соглашения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter