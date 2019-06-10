МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе

В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают на то, что новые украинские власти будут соблюдать минские договоренности в отличие от их предшественников

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Россия выражает надежду на то, что новая украинская администрация не будет «искать искусственных предлогов для саботажа» минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Новые киевские власти сейчас декларируют «настрой на скорейшее прекращение войны на юго-востоке», сообщили в МИДе. По этой причине в ведомстве надеются, что они «не будут, как Петр Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса» и смогут предпринять шаги, которые позволят установить мир в регионе.

В ведомстве добавили, что перемирие, которое было намечено на 10 июня, было сорвано Украиной.

На прошлой неделе Минобороны Украины сообщило об обострении обстановки в Донецкой и Луганской областях на востоке страны. Тогда Киев заявил о двух погибших военнослужащих и еще восьми пострадавших при обстреле, который произошел в ночь на 7 июня.