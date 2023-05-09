Республиканцы призвали проверить использование запасов нефти Байденом

Представители профильных комитетов палаты представителей и сената просят аудиторов проверить, как решение администрации Байдена высвободить из резерва 180 млн барр. нефти скажется на энергетической безопасности США

Фото: Tom Pennington / Getty Images

Председатель комитета палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс и глава комитета по энергетике сената Джон Баррассо (оба республиканцы) направили письмо в Главное контрольное управление (Government Accountability Office, GAO) США, в котором призвали проверить, как администрация президента Джо Байдена использует стратегические запасы нефти.

Республиканцев интересуют возможные последствия решения Байдена высвободить из резерва 180 млн барр. нефти в попытке снизить цены на топливо, которые выросли после начала военных действий на Украине и санкций против Москвы. Президент США объявил об этом решении в марте 2022 года, а в марте Минэнерго сообщило, что продало последние 15 млн барр. в рамках этого выпуска.

Роджерс и Баррасо отмечают, что всего за время пребывания у власти Минэнерго реализовало более 250 млн барр. нефти, или 42% стратегического резерва. Сейчас стратегические запасы нефти оцениваются в 365 млн барр., пишет Bloomberg. Это самый низкий уровень с 1983 года.



«Неправильное использование стратегического резерва (SPR) подорвало энергетическую безопасность Америки, сделав страну более уязвимой перед перебоями в поставках энергии и расширив возможности ОПЕК и России использовать ее в качестве геополитического оружия», — цитирует агентство письмо законодателей.

В марте глава Минэнерго Дженнифер Грэнхолм заявила, что на восполнение стратегического резерва потребуются годы. По ее словам, процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем сама же его продавала.

О сложностях предупредил и координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Его заявление прозвучало на фоне решения России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Омана, Алжира и Казахстана о добровольном сокращении добычи с мая до конца 2023 года. Добровольное сокращение составило 1,66 млн барр. в сутки, этот объем станет дополнением к действующему с ноября 2022 года сокращению в 2 млн барр. в сутки.