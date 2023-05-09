Республиканцы призвали проверить использование запасов нефти Байденом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Шольц призвал Европу не бояться России Политика, 17:19
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 17:03
Женщина и ребенок погибли при падении дерева в парке Саратова Общество, 16:58
В «Зените» рассказали, что заработали ₽150 млн на «чемпионском» матче Спорт, 16:49
Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $1,2 млрд Политика, 16:34
Совместный центр в Стамбуле возобновил инспекции в рамках зерновой сделки Политика, 16:32
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 16:18
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Умер один из лучших арбитров в истории советского баскетбола Спорт, 16:17
Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области Политика, 16:16
Республиканцы призвали проверить использование запасов нефти Байденом Бизнес, 16:09
Лукашенко не оказалось на завтраке лидеров после парада Победы Политика, 16:02
Собянин назвал дату открытия участка зеленой ветки метро после ремонта Город, 15:51
Около 50 тыс. человек пришли на акцию «Бессмертный полк» в Кишиневе Политика, 15:40
Как новые жилые кварталы развивают историю старых городских районов РБК и Forma, 15:36
Бизнес ,  
0 

Республиканцы призвали проверить использование запасов нефти Байденом

Республиканцы призвали аудиторов проверить действия Байдена из-за падения запасов нефти
Представители профильных комитетов палаты представителей и сената просят аудиторов проверить, как решение администрации Байдена высвободить из резерва 180 млн барр. нефти скажется на энергетической безопасности США
Фото: Tom Pennington / Getty Images
Фото: Tom Pennington / Getty Images

Председатель комитета палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс и глава комитета по энергетике сената Джон Баррассо (оба республиканцы) направили письмо в Главное контрольное управление (Government Accountability Office, GAO) США, в котором призвали проверить, как администрация президента Джо Байдена использует стратегические запасы нефти.

Республиканцев интересуют возможные последствия решения Байдена высвободить из резерва 180 млн барр. нефти в попытке снизить цены на топливо, которые выросли после начала военных действий на Украине и санкций против Москвы. Президент США объявил об этом решении в марте 2022 года, а в марте Минэнерго сообщило, что продало последние 15 млн барр. в рамках этого выпуска.

Роджерс и Баррасо отмечают, что всего за время пребывания у власти Минэнерго реализовало более 250 млн барр. нефти, или 42% стратегического резерва. Сейчас стратегические запасы нефти оцениваются в 365 млн барр., пишет Bloomberg. Это самый низкий уровень с 1983 года.

«Неправильное использование стратегического резерва (SPR) подорвало энергетическую безопасность Америки, сделав страну более уязвимой перед перебоями в поставках энергии и расширив возможности ОПЕК и России использовать ее в качестве геополитического оружия», — цитирует агентство письмо законодателей.

В марте глава Минэнерго Дженнифер Грэнхолм заявила, что на восполнение стратегического резерва потребуются годы. По ее словам, процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем сама же его продавала.

О сложностях предупредил и координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Его заявление прозвучало на фоне решения России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Омана, Алжира и Казахстана о добровольном сокращении добычи с мая до конца 2023 года. Добровольное сокращение составило 1,66 млн барр. в сутки, этот объем станет дополнением к действующему с ноября 2022 года сокращению в 2 млн барр. в сутки.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Республиканская партия Джо Байден запасы нефти США добыча нефти
Материалы по теме
Новак объяснил рост экспорта нефти морем на фоне ограничения добычи
Экономика
МИД назвал снижение добычи ОПЕК ответом на потолок цен на нефть из России
Политика
Россия продлила решение о сокращении нефтедобычи до июля
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter