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Пригожин заявил об ударе по машине генерала ВСУ, Киев опроверг его гибель

Спикер сил теробороны ВСУ Зелинский опроверг слова Пригожина о смерти командира Танцюры
Пригожин заявил, что артиллеристы принадлежащей ему ЧВК «Вагнер» уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился Танцюра. 15 мая 2022 года Зеленский назначил генерал-майора командующим теробороной Украины
Фото: concordgroup_official / Telegram
Фото: concordgroup_official / Telegram

Заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о смерти командующего теробороной Игоря Танцюры под Артемовском (украинское название — Бахмут) не соответствует действительности, заявил «Суспільне» спикер командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский.

«Мы официально опровергаем это утверждение. <...> Все живы и здоровы», — сказал Зелинский.

Руководитель службы по связям с общественностью командования сил теробороны ВСУ Алексей Дмитрашковский также опроверг гибель военного. «Только что разговаривал с генералом Танцюрой. Жив, здоров, чего и всем желает», — заявил Дмитрашковский.

2 мая Пригожин заявил, что «артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр к населенному пункту Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут». Он добавил, что информация уточняется.

15 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Танцюру на должность командующего Силами территориальной обороны. До этого он занимал должность начальника штаба — заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ. Также он был начальником штаба группировки войск обороны Киева. 11 апреля 2022-го Зеленский наградил Танцюру орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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Теги
Мир Ландау
ВСУ ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Украина
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