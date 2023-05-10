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Дочь экс-президента ЮАР связали с пророссийской кампанией в Twitter

CIR: дочь экс-президента ЮАР стала «суперинфлюенсером» пророссийской кампании в Twitter
Дочь Зумы одной из первых использовала в Twitter хештег #IStandWithRussia, а также публиковала совместные фото отца с президентом России, после чего этими записями неоднократно делились другие пользователи, заявили в CIR
Дудузиле Зума-Самбудла
Дудузиле Зума-Самбудла (Фото: DZumaSambudla / Twitter)

Дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы Дудузиле Зума-Самбудла оказалась в центре пророссийской кампании в Twitter, со ссылкой на исследование британского некоммерческого Центра информационной устойчивости (CIR) сообщил Bloomberg.

«Зума-Самбудла была очевидной движущей силой кампании и отправной точкой для многих твитов, которые были растиражированы по всей информационной среде ЮАР и в конечном счете даже за ее пределами», — заявила вице-президент CIR Нина Янкович.

У аккаунта Дудузиле Зумы-Самбудлы в Twitter более 237 тыс. подписчиков. Как сообщили в CIR, дочь бывшего президента ЮАР была одной из первых, кто использовал хештег #IStandWithRussia.

Посты в поддержку Украины на странице Зумы-Самбудлы появились сразу после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, говорится в исследовании CIR. Как следует из 54-страничного отчета, речь идет о постах, в которых были опубликованы совместные фотографии Джейкоба Зумы и президента России Владимира Путина, фотографии самой Зумы-Самбудлы в России, а также посты с критикой действующего президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Записями из аккаунта Зумы-Самбудлы неоднократно делились другие пользователи, которые использовали те же хештеги. Как считают в CIR, Зума-Самбудла выступала в кампании в качестве «суперинфлюенсера».

США и европейские страны неоднократно критиковали ЮАР за отказ от критики боевых действий на Украине. В частности, весной 2022 года страна отказалась поддержать резолюцию ООН с осуждением российской спецоперации. А в феврале текущего года провела военно-морские учения с участием России и Китая, которые выпали на годовщину начала боевых действий на Украине.

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Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009 по 2018 год. В отставку он был вынужден уйти после обвинений в коррупции, вымогательстве и отмывании денег.

Летом 2021 года Зуму приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду из-за его отказа дать показания комиссии, которая расследовала обвинения в коррупции. В сентябре того же года его освободили по состоянию здоровья, но в декабре суд постановил вернуть экс-президента в тюрьму.

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