Политика , 10 мая, 15:37
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Третий за день губернатор объявил об уходе
Губернатор Рязанской области Николай Любимов не пойдет на новый срок
Вслед за главами Томской и Кировских областей заявление сделал рязанский губернатор Любимов. В отставку он не подал, но заявил, что на новые выборы не пойдет. Срок его полномочий истекает осенью
Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов написал на своей странице во «ВКонтакте», что не будет баллотироваться на новый срок. Он был избран в 2017 году, срок его полномочий истекает осенью.
«Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. <...> Надеюсь в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», — сказал он.
10 мая об отставке заявили главы двух других регионов: губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Кировской области Игорь Васильев.
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