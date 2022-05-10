Третий за день губернатор объявил об уходе

Вслед за главами Томской и Кировских областей заявление сделал рязанский губернатор Любимов. В отставку он не подал, но заявил, что на новые выборы не пойдет. Срок его полномочий истекает осенью

Николай Любимов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Губернатор Рязанской области Николай Любимов написал на своей странице во «ВКонтакте», что не будет баллотироваться на новый срок. Он был избран в 2017 году, срок его полномочий истекает осенью.

«Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. <...> Надеюсь в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», — сказал он.

10 мая об отставке заявили главы двух других регионов: губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

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