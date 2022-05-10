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Сенаторы сочли русофобским решение Литвы признать Россию террористической

Литва следовала русофобским настроениям, когда признала Россию террористическим государством, заявили сенаторы. Они считают, что Россия борется с терроризмом, а Литве стоило бы проверить Евросоюз и США *
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Решение сейма Литвы признать Россию террористическим государством — это акт русофобии, заявили РБК сенаторы Владимир Джабаров и Сергей Цеков.

«Я считаю, что это абсолютно безобразная акция. Обвинять великого соседа в том, что это террористическое государство — просто аморально. Именно Россия боролась с международным терроризмом на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке, на Северном Кавказе», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, сейм Литвы совершенно бездумно «отрабатывает задание в рамках очередной русофобской акции». Он считает, что признание террористической страной явно ухудшит отношения между Россией и Литвой, но последняя пожалеет о таком решении.

Сейм Литвы признал Россию террористическим государством
Политика
Сейм Литовской Республики,&nbsp;Вильнюс

«Понятно, что в литовской политике собрались русоненавистники, это подтверждали многие ранее принятые ими решения, в том числе и это. Они, конечно, мечтают, чтобы Россия вообще исчезла как государство, считая, что они потом будут жить хорошо, но они заблуждаются», — заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он предложил сейму Литвы оценить деятельность стран Евросоюза. «Сейчас они кичатся развитой экономикой, но все это на крови сотен миллионов жизней граждан их колоний, которые многие годы фактически находились у них в рабстве», — отметил Цеков.

Без внимания сенатора не остались и США, которые, по его мнению, за последние 70 лет развязали не один десяток военных операций и войн против других стран.

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«Могли бы осудить их за вторжение в Ирак, за ситуацию в Ливии, в Сирии, за бомбежки. Но они этого не делают. Они — двуличное карликовое государство, которое такими решениями пытается о себе как-то заявлять. Как говорится: «Моська, знать, она сильна, что лает на слона», — посчитал Цеков.

Володин предложил признать Украину «террористическим государством»
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Вячеслав Володин

10 мая сейм (парламент) Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм». Это решение было связано с военными действиями России на Украине и «систематическими серьезными военными преступлениями и преступлениями против человечности, против украинского народа».

Парламентарии упомянули в документе города Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель, где украинские власти находили тела мирных жителей. При этом российская сторона отрицала причастность Вооруженных сил России к убийствам.

Сейм также назвал российскую военную операцию на Украине геноцидом и выступил за создание Специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений» по примеру Нюрнбергского или Токийского трибуналов.

Литовский парламент призвал привлечь к ответственности руководство России и предложил другим странам применить по отношению к преступлениям на Украине принцип универсальной юрисдикции. Он позволяет использовать национальное право в отношении определенных преступлений, если это необходимо в интересах международного сообщества.

Захарова пообещала ответ в случае признания России спонсором терроризма
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Мария Захарова

Российский МИД пока не комментировал решение. Однако в конце апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что Россия не оставит без ответа меры «идиотического характера». Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность признания России страной — спонсором терроризма.

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Любовь Порываева Любовь Порываева
При участии
Жанна Антохина
терроризм Россия Литва сенаторы Владимир Джабаров Военная операция на Украине
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Володин предложил признать Украину «террористическим государством»
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Захарова пообещала ответ в случае признания России спонсором терроризма
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