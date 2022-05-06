Глава ВОЗ прибыл на Украину с рабочим визитом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус прибыл на Украину с рабочим визитом. Об этом он сообщил в Twitter.

«Прибыл на Украину. <...> Я хочу оценить, как ВОЗ может увеличить нашу поддержку [жителей страны]», — написал он, добавив, что в ходе визита встретится с украинскими сотрудниками ВОЗ.

До этого Гебрейесус посетил медицинский центр, принимающий беженцев с Украины в Польше, следует из его предыдущей публикации. По его данным, центр уже принял более 6 тыс. человек. Ранее здание было торговым центром, после его перепрофилировали в центр вакцинации от коронавируса, а теперь оно стало приютом.

В апреле на Украине побывал европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге. Он посетил медицинские учреждения во Львове и встретился с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. В ходе встречи Клюге подтвердил готовность ВОЗ оказывать стране постоянную поддержку в решении неотложных проблем системы здравоохранения и принятии долгосрочных мер по ее восстановлению. Он заверил, что ВОЗ обязуется помочь с ликвидацией последствий серьезного ущерба, нанесенного системе здравоохранения Украины, и обеспечит ее восстановление по принципу «лучше, чем было».