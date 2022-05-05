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Япония введет санкции против 140 россиян

Премьер-министр Фумио Кисида объявил об этом решении после встречи с британским премьером в Лондоне, не назвав имен попавших под санкции физлиц. Их активы в Японии будут заморожены
Фото: Eugene Hoshiko / AP
Фото: Eugene Hoshiko / AP

Япония расширит санкции против России, заявил премьер-министр Фумио Кисида после встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном в Лондоне, передает Reuters.

По словам Кисиды, в список войдут еще 140 физических лиц, их активы в Японии будут заморожены. Кроме того, Токио расширит экспортные ограничения в отношении российских оборонных компаний. Подробностей он не сообщил.

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После начала российской военной операции на Украине Япония ввела в отношении России несколько пакетов санкций. В частности, страна присоединилась к западным санкциям против Центробанка и российского президента Владимира Путина. Токио заблокировал активы ВЭБа, Промсвязьбанка и банка «Россия». Правительство запретило операции с российским суверенным долгом на первичном и вторичном рынках и ввело запрет на поставки продукции оборонным структурам России, а также ограничило экспорт в страну товаров двойного назначения и полупроводников.

4 мая Россия приняла ответные меры: запретила въезд 63 гражданам Японии. Под ограничения попали Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИДа Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и глава Минюста Ёсихиса Фурукава, а также члены обеих палат японского парламента. До этого, еще в марте, Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору.

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Кисида назвал новые санкции неприемлемыми, так как ответственность за обострение отношений между Японией и Россией, по его мнению, полностью лежит на Москве.

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