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Военная операция на Украине ,  
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В сухопутных войсках Украины призвали готовиться к мобилизации женщин

Григорьева: Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы
Сюжет
Военная операция на Украине
Долг защищать страну прописан в Констутуции, а потому справедливо, что делать это должны и женщины, заявила Григорьева. В ноябре 2023 года женщины составили более 7% от общей численности вооруженных сил Украины
Фото: Alona_nikolaievych / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Alona_nikolaievych / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина должна быть готова к мобилизации женщин в ближайшие годы, заявила в интервью The Times советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками страны Оксана Григорьева.

«Наша Конституция гласит, что долг каждого украинца — защищать свою родину, поэтому будет совершенно справедливо, если женщины тоже будут служить [в армии]», — сказала Григорьева. Она отметила, что Украине стоит взять пример с Израиля и заняться военной подготовкой как мужчин, так и женщин.

Григорьева добавила, что страна прошла долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике «мы все еще придерживаемся менталитета старой школы».

По словам Григорьевой, на Украине со школьной скамьи мальчиков учат физической активности, а девочек — вышивать и заниматься домашним хозяйством. Она призвала изменить это, поскольку власти должны «как физически, так и психологически» готовить девочек с юных лет к защите страны.

Как уточняет издание, Григорьева вступила в армию за несколько недель до начала военной операции на Украине в 2022 году, ранее она работала физиком.

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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Минобороны Украины в октябре 2023 года сообщило, что количество женщин в украинской армии выросло на 12 тыс. с 2021 года, то есть на 40%. В ведомстве отметили, что Украина должна интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в том числе в сфере гендерного равенства.

В ноябре 2023 года медийная площадка Минобороны Украины Military Media Center уточнила, что женщины составляют более 7% от общей численности ВСУ. Всего в армии Украины служат более 60 тыс. женщин.

На Украине с начала боев действуют военное положение и всеобщая мобилизация, меры не раз продлевали, в последний раз — до 13 мая. Верховная рада ранее одобрила поправки, согласно которым призыв на срочную службу во время военного положения не проводится.

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Украина мобилизация женщины военнослужащие ВСУ
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