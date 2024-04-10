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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе в шестой раз за сутки прогремели взрывы

В Одессе в шестой раз за сутки прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
В Одесской и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Глава Одесской областной администрации призвал жителей не покидать укрытия
Фото: Rob Stothard / Getty Images
Фото: Rob Stothard / Getty Images

В Одессе прогремели взрывы, сообщили издание «Страна» и агентство УНИАН.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер призвал местных жителей не выходить из укрытий.

Взрывы прозвучали в Одессе в шестой раз за сутки. Ночью в городе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, также пострадали работники транспортного предприятия, сообщили «Силы обороны юга Украины».

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Люди в бомбоубежище

По данным военных, также был поврежден объект энергетики в Николаевской области. Возник пожар, его уже потушили. Пострадавших нет.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе в шестой раз за сутки прогремели взрывы
В Одессе в шестой раз за сутки прогремели взрывы

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Теги
Одесса взрыв Воздушная тревога
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