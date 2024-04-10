Спецпредставитель Путина назвал Украину плацдармом кибератак на Россию

На Украине при поддержке западных спецслужб действует IT-армия, которая ведет кибератаки против российских граждан, заявил спецпредставитель президента

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Больше всего кибератак на Россию исходит с территории Украины, они направлены на российских граждан, заявил журналистам глава департамента международной информационной безопасности МИД России, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов.

«Кибератаки [на Россию] происходят ежедневно, и главный плацдарм для таких атак — в первую очередь против граждан — это незалежная, ее территория. Там при поддержке западных правительств и спецслужб действует так называемая IT-армия, которая для проведения атак против россиян зачастую втемную использует устройства связи украинских граждан, — сказал Люкманов. — Именно поэтому нашим людям надо проявлять предельную бдительность, когда они получают звонки и сообщения из непроверенных источников».

В феврале 2024 года замглавы российского Минцифры Александр Шойтов заявил, что с начала специальной военной операции в отношении России наблюдались «масштабные компьютерные атаки, DDoS-атаки, <...> блицкриг, прощупывание в том числе нашей инфраструктуры». «[За это время] изменились цели, задачи самих нарушителей, до этого принципиально были мошеннические действия. СВО продолжается, блицкриг атак не завершился существенным успехом. Да, были у нас, конечно, и пробои, но в целом информационная инфраструктура выстояла», — сказал замминистра на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по ТАСС).

О кибератаках, в свою очередь, заявляет и украинская сторона. Одна из крупнейших произошла 12 декабря 2023 года. Тогда абоненты телеком-компании «Киевстар» пожаловались на отсутствие связи и интернета, с неполадками столкнулись клиенты двух крупнейших банков страны — Приватбанка и Ощадбанка. В некоторых регионах перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. Власти объяснили это кибератакой. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по восьми статьям УК. В ведомстве назвали эту атаку катастрофой и заявили, что, по одной из версий, за хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.

В 2022 году Госдепартамент США предложил награду за информацию о российских хакерах из Sandworm Team (другие названия — Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking), которые, как указали в ведомстве, работают в Главном управлении Генерального штаба ВС России (бывшее ГРУ) и могут быть причастны к «преступному заговору, включающему вредоносную кибердеятельность» в отношении США, в том числе к атакам с использованием вируса NotPetya.

Власти России причастность к кибератакам неоднократно отрицали. «Это не что иное, как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — отвечал на заявления о причастности России к распространению вируса NotPetya пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.