Собянин сменил главу департамента образования Москвы

Ирина Каклюгина (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Александра Молоткова от должности главы столичного департамента образования и науки. Указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

На его место назначили Ирину Каклюгину, которая с февраля 2022 года была вице-губернатором Московской области. 9 апреля глава региона Андрей Воробьев сообщил, что Каклюгина переходит на другую работу.

На должности вице-губернатора Подмосковья Каклюгина занималась в том числе вопросами образования. До этого она работала в региональных министерствах здравоохранения, образования и социального развития

Молотков возглавлял столичный департамент образования и науки с июля 2020 года.

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